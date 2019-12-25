Имитация, что везут на расстрел, запугивание и унижение: как офицеры СБУ издеваются над пленными

В руки обозревателя интернет-издания «Военное обозрение», политэмигранта Юрия Апухтина попал документ, в котором подробно описаны действия офицеров по отношению к пленным.

«Я могу привести свой пример, как проходила верификация, как это освобождение было. У меня есть приговор за 2017 год, в связи с тем, что мне сократили срок заключения, в зале суда освободить меня, но дело в том, что этого не произошло. Ко мне случайно попал документ, в котором была инструкция офицеру СБУ, который меня сопровождал из зала суда до обмена в Донецке. В ней подробно описаны действия человека: что он не должен отходить от меня, должен собрать документы», - рассказал он в студии программы «Открытый эфир».

В документе указано, что Апухтин должен дать расписку, что получил паспорт; при этом сказано, что его нельзя давать в руки.

«Офицер забрал документ и положил в конверт, в конверте он случайно забыл инструкцию, и там четко расписано, как дальше действовать. Если ко мне будут пытаться подойти люди, чтобы освободить, указаны телефоны, фамилии, чтобы сообщить оперативной группе для выезда на помощь», - добавил Апухтин.

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В случае, если мужчина будет оказывать сопротивление, в инструкции прописано, что на него нужно одеть наручники и применить «физическую силу так, чтобы не было следов на теле».