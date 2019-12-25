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Имитация, что везут на расстрел, запугивание и унижение: как офицеры СБУ издеваются над пленными

Александра Арсентьева
17:06 25.12.2019
Все возможные случаи прописаны в специальной инструкции, которая случайно оказалась в распоряжении политэмигранта Юрия Апухтина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ssu.gov.ua

В руки обозревателя интернет-издания «Военное обозрение», политэмигранта Юрия Апухтина попал документ, в котором подробно описаны действия офицеров по отношению к пленным.

«Я могу привести свой пример, как проходила верификация, как это освобождение было. У меня есть приговор за 2017 год, в связи с тем, что мне сократили срок заключения, в зале суда освободить меня, но дело в том, что этого не произошло. Ко мне случайно попал документ, в котором была инструкция офицеру СБУ, который меня сопровождал из зала суда до обмена в Донецке. В ней подробно описаны действия человека: что он не должен отходить от меня, должен собрать документы», - рассказал он в студии программы «Открытый эфир».

В документе указано, что Апухтин должен дать расписку, что получил паспорт; при этом сказано, что его нельзя давать в руки.

«Офицер забрал документ и положил в конверт, в конверте он случайно забыл инструкцию, и там четко расписано, как дальше действовать. Если ко мне будут пытаться подойти люди, чтобы освободить, указаны телефоны, фамилии, чтобы сообщить оперативной группе для выезда на помощь», - добавил Апухтин.

© ТРК "Звезда"

В случае, если мужчина будет оказывать сопротивление, в инструкции прописано, что на него нужно одеть наручники и применить «физическую силу так, чтобы не было следов на теле».  

«Ко мне физическую силу не применяли, но случаи были. Со мной уже после обмена говорил молодой человек: ему не сказали оперативники СБУ, что обменивают, взяли из камеры СИЗО, бросили на пол, надели мешок, посадили в машину и повезли его в Донецк. Через полчаса останавливаются, говорят: “Да нет, это полигон, выстрелы слышно, поехали дальше”. То есть ощущение, что привезли на расстрел. Вторая точка: “Нет, здесь слишком далеко, мы не доедем, поехали дальше”. И так трижды возили его, как будто к расстрелу. К концу, когда подъехали к Донецку, парень рассказал, что у него руки и ноги отказали. Когда привезли его на пункт обмена, его под руки привели в эту комнату, где принимали офицеры. То есть любым путем пытались унизить человека», - рассказал Апухтин.

«Вот как происходит обмен верификации, вот как готовят документы - людей, которые свободны абсолютно, их все равно везут на обмен», - заявил он.

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