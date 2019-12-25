Школьники отравились конфетами в Ленинградской области

Во Всеволжском районе Ленинградской области семеро шестиклассников почувствовали недомогание после того, как попробовали конфеты, приобретенные в торговом павильоне деревни Гарболово.

Как сообщает СК РФ, сладости купил один из школьников и угостил ими друзей в учебном заведении.

«После оказания медицинской помощи двое детей были отпущены, двое еще продолжают находиться в больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Еще трое подростков от госпитализации отказались», - говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Диагноз пострадавших уточняется. Следователи немедленно выехали на место ЧП и изъяли товары и документы из торговой точки.