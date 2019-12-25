Пять секунд, чтобы спастись: как живут люди в 300 метрах от передовой в Донбассе

Одна из самых горячих точек на линии разграничения в Донбассе - поселок Зайцево. Война разделила его на две половины: на севере находятся бойцы ВСУ, юг контролируют силы ДНР. Обстрелы в населенном пункте не прекращаются все пять с половиной лет. Однако в Зайцево продолжают жить семьи с детьми - их в поселке 63. Есть даже те, кто родился во время боевых действий.

«Там человек полностью превращается в слух. И даже дополнительные профессии появляются. Короткая иллюстрация. Мне рассказывали случай: мужчина стрижет газон в Саханке, 200-300 метров от передовой, а другой ходит рядом с ним», - рассказал военный корреспондент и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов в студии «Открытого эфира».

Он объяснил, что второй человек необходим, чтобы слушать, началась стрельба или нет. При этом, по словам Пегова, даже дети в таких поселках различают на слух, из каких именно орудий началась стрельба.

«Самое главное: для того, чтобы выжить там - у тебя есть буквально несколько секунд, чтобы добежать до укрытия в зависимости от вооружения. Иногда это 5 секунд, иногда 15», - объяснил он в студии «Открытого эфира».

«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запустила проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево.