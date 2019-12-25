Путин: для реализации нацпроектов федеральные власти должны быть в контакте с регионами

«Нужно содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях. Необходимо каждодневное, заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство и готовность работать по-новому и более эффективно, всем вместе», - отметил президент.

Президент отметил, что для того, чтобы национальные проекты были реализованы, федеральные власти должны быть в постоянном контакте с коллегами из регионов и муниципалитетов.

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