Ученые выяснили, когда организм начинает стареть

Ученые из Московского государственного университета и исследователи из Гарвардского университета выяснили, когда начинается старение человека.

Специалисты провели анализ эпигенетических клеток ДНК и собрали сведения о накоплении мутаций. Оказалось, что человеческий организм начинает стареть уже с момента зачатия.

Как заявил руководитель исследования, профессор МГУ Вадим Гладышев, существует большое число теорий о старении человека. Ученые считают, что этот процесс запускается в момент рождения, при достижении половозрелости или достижении максимума физических и когнитивных функций.

Специалисты из России и США рассмотрели данный вопрос с точки зрения накапливающихся в организме повреждений. Они считают, что организм начинает стареть из-за утраты функции отдельных клеток, систем, тканей и органов. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе МГУ.