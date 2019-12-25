Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту машины находились 23 человека, из них - четыре члена экипажа. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в Заполярном районе НАО. Источник ТАСС в экстренных службах пояснил, что всех, кто был на борту попавшего в аварию вертолета, доставят другим вертолетом в город Усинск в Республике Коми.

Ранее сегодня такой же инцидент с вертолетом Ми-8 произошел в Красноярском крае. Машина попала в снежный вихрь вскоре после взлета. Число пострадавших при ЧП достигло 15 человек, ранее было известно о шести.