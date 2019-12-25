«Капля в море»: Козак о выплате Украине 2,9 млрд долларов от «Газпрома»

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что сумма в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, - это «капля в море». Компенсацию обещают выплатить Украине до конца года.

«Это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», - отметил Козак, пояснив, что «эти суммы были бы намного выше».

Вице-премьер также заявил, что предсказать, кто «выиграл» в результате соглашения, пока не может никто, пишет РИА Новости.

20 декабря между Россией и Украиной был подписан протокол по газовому сотрудничеству, который также включает вопрос договоренности об урегулировании юридических разногласий. Пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» подразумевает выплату украинской стороне компенсации, а та, в свою очередь, должна отозвать иски к российской стороне и снять арест с ее активов.