Сильный пожар охватил жилой дом в Тюмени: видео
Три человека пострадали и были госпитализированы в больницу.
© Видео: Екатерина Генкель, vk.com © Фото: Екатерина Генкель, vk.com
Сильный пожар разгорелся в трехэтажном доме в Тюмени.
В результате ЧП пострадали три человека. У двоих из них подозрение на отравление продуктами горения, еще один - госпитализирован с ожогами.
Изначально огонь вспыхнул на крыше. Позже он перенесся на третий и второй этажи.
Спустя время возгорание удалось локализовать, сообщает «Интерфакс». В спасательной операции были задействованы 40 сотрудников МЧС.