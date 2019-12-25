Сильный пожар охватил жилой дом в Тюмени: видео

Сильный пожар разгорелся в трехэтажном доме в Тюмени.

В результате ЧП пострадали три человека. У двоих из них подозрение на отравление продуктами горения, еще один - госпитализирован с ожогами.

Изначально огонь вспыхнул на крыше. Позже он перенесся на третий и второй этажи.

Спустя время возгорание удалось локализовать, сообщает «Интерфакс». В спасательной операции были задействованы 40 сотрудников МЧС.