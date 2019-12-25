В Сочи возложили венки к памятнику погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Почтить память пришли десятки жителей, военные и родственники погибших в авиакатастрофе.

Памятная стела установлена в сквере на набережной реки Мзымта рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем после дозаправки в сочинском аэропорту.

92 человека, которые находились на борту погибли. Это военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), государственные служащие и журналисты. «Звезда» потеряла троих коллег - корреспондента Павла Обухова, оператора Александра Суранова и ассистента Валерия Ржевского. Также погибли наши коллеги с НТВ и Первого канала.