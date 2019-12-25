Козак: Россия и ЕС смогут решить вопрос по «Северному потоку - 2»

Российская сторона совместно со странами Евросоюза сможет найти компромисс и продолжить работу над проектом «Северный поток - 2», сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

«Наверное, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничные, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Также он уточнил, что Россия готова задействовать всевозможные маршруты и обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет поставок российского газа.

Накануне с заявлением о том, что проект «Северный поток - 2» будет завершен, несмотря на санкции Соединенных Штатов, выступили премьер министр Дмитрий Медведев и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.