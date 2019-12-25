Путин назвал улучшение качества жизни россиян главной целью власти
На встрече с правительством глава государства призвал увеличить темпы роста экономики, а также улучшить ее структуру и качество.
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Главной целью для власти должно быть стремление улучшить качество жизни российских граждан. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с правительством, посвященной подведению итогов года.
Президент России подчеркнул, обращаясь к собравшимся, что тех темпов роста экономики, которых уже удалось достичь, недостаточно.
«Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество. Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан», - констатировал он.
Путин также напомнил собравшимся, что именно вышеуказанному посвящены ряд национальных проектов России.