Путин назвал улучшение качества жизни россиян главной целью власти

Главной целью для власти должно быть стремление улучшить качество жизни российских граждан. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с правительством, посвященной подведению итогов года.

Президент России подчеркнул, обращаясь к собравшимся, что тех темпов роста экономики, которых уже удалось достичь, недостаточно.

«Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество. Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан», - констатировал он.

Путин также напомнил собравшимся, что именно вышеуказанному посвящены ряд национальных проектов России.