В Чехии карп-бунтарь не захотел стать новогодним блюдом и «устроил» ДТП

В чешском городе Ческа-Липа произошло ДТП, виновником которого стал карп. Рыба должна была стать блюдом к новогоднему столу.

Как сообщает издание Novinky.cz, рыба ехала в пакете на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем машины находилась 62-летняя женщина. Рыба неожиданно выпрыгнула из упаковки и «с размаху приземлилась на колени пенсионерке». От испуга женщина потеряла контроль над управлением транспортного средства и въехала в бетонный столб.

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Пострадавшую пришлось эвакуировать в госпиталь на вертолете. В настоящее время жизни пенсионерки ничего не угрожает.