Су-25СМ3 «разбомбили» заглубленный командный пункт «террористов» на Кубани

Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 «разбомбили» заглубленный командный пункт условного противника на учениях в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Летчики должны были уничтожить командный пункт условного неприятеля, расположенный глубоко под землей, для чего сначала подавили «вражескую» ПВО. Штурмовики подкрались к цели, держась на небольшой высоте, и атаковали бункер.

«В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек», - говорится в сообщении.

К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано семь самолетов.

В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ3 примут участие в более чем 30 различных учениях, выполнят около 1,5 тысячи вылетов, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы условного противника.

Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».