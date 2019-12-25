Ростуризм ждет роста потока в Крым после запуска железной дороги
В ведомстве предполагают, что благодаря запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту поток туристов увеличится на 20%.
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Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что в связи с открытием железнодорожного сообщения в Крым рост туристического потока будет увеличен.
«Приблизительно говорим о 20% росте, но давайте дождемся», - передает слова Догузовой «Интерфакс».
Первый поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыл утром 25 декабря.
Сообщается, что руководитель ведомства прибыла в Севастополь на первом пассажирском поезде из Санкт-Петербурга.
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту, назвал его эпохальным и историческим событием.