Российская пианистка трагически погибла в Будапеште
27-летняя девушка была лауреатом международных музыкальных конкурсов.
© Фото: Элина Валиева, Вконтакте
Молодая пианистка Элина Валиева 22 декабря скончалась в отеле Будапешта, где произошла утечка бытового газа, сообщает РИА Новости.
«22 декабря вследствие утечки бытового газа в отеле скончалась гражданка России Элина Валиева 1992 года рождения», - передает слова представителя российского посольства в Венгрии агентство.
Здание отеля хостельного типа Otto Studios было старым, сообщает издание.
В столицу Венгрии девушка приехала на выходные вместе с молодым человеком. Он госпитализирован в местную больницу и находится в тяжелом состоянии. Тело пианистки пока не вывезли на родину, поскольку проводятся следственные мероприятия.
Элина Валиева - известная пианистка в музыкальных кругах. Она является лауреатом международных музыкальных конкурсов.