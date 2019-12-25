Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российская пианистка трагически погибла в Будапеште

Ирина Егорова
13:44 25.12.2019
27-летняя девушка была лауреатом международных музыкальных конкурсов.
Российская пианистка трагически погибла в Будапеште
© Фото: Элина Валиева, Вконтакте

Молодая пианистка Элина Валиева 22 декабря скончалась в отеле Будапешта, где произошла утечка бытового газа, сообщает РИА Новости.

«22 декабря вследствие утечки бытового газа в отеле скончалась гражданка России Элина Валиева 1992 года рождения», - передает слова представителя российского посольства в Венгрии агентство.

Здание отеля хостельного типа Otto Studios было старым, сообщает издание.

В столицу Венгрии девушка приехала на выходные вместе с молодым человеком. Он госпитализирован в местную больницу и находится в тяжелом состоянии. Тело пианистки пока не вывезли на родину, поскольку проводятся следственные мероприятия.

Элина Валиева - известная пианистка в музыкальных кругах. Она является лауреатом международных музыкальных конкурсов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2019, 21:11
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Дата25.12.2019, 02:30
«Все задачи выполнены»: Бувальцев подвел итоги боевой подготовки ВС РФ в 2019 году
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.12.2019, 13:06
Опубликованы кадры вывода новейшей АПЛ «Новосибирск» из эллинга
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:38 В стране и мире
В Сочи возложили венки к памятнику погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем
14:25 В стране и мире
Видео
Путин назвал улучшение качества жизни россиян главной целью власти
14:25 В стране и мире
Козак: Россия и ЕС смогут решить вопрос по «Северному потоку - 2»
14:17 Вопросы истории
статья
Шляпки от кутюр и 42 жертвы пожара: главное о деле «ипподромной мафии»
14:15 В стране и мире
Су-25СМ3 «разбомбили» заглубленный командный пункт «террористов» на Кубани
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дозаправка МиГ-31БМ и Су-34 глазами пилота: кадры из кабины
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Видео
Москвичи на спор скинули Gelandewagen с вертолета в Карелии: видео
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.