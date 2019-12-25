Российская пианистка трагически погибла в Будапеште

В столицу Венгрии девушка приехала на выходные вместе с молодым человеком. Он госпитализирован в местную больницу и находится в тяжелом состоянии. Тело пианистки пока не вывезли на родину, поскольку проводятся следственные мероприятия.

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