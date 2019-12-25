Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Утром в четверг жители Екатеринбурга смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Затмение начнется около 07.34 и продлится до 08.00 по московскому времени.

«Совсем небольшой кусочек, закрытый луной, будет видно. Это именно в момент восхода солнца будет, у самого-самого горизонта. В Екатеринбурге в 09.34 (07.34 по московскому времени) солнце восходит, то есть в это время можно попытаться это увидеть», - заявил он РИА Новости.

В 10.00 по местному времени, по словам Санакоева, солнце будет уже «абсолютно чистым».

Он добавил, что такие события происходят до пяти раз в год по всему земному шару, но в России их наблюдать можно в среднем только раз в году. Как уточнил Санакоев, затмение можно будет увидеть невооруженным глазом на верхних этажах зданий на уровне горизонта, где полностью открыта юго-восточная часть неба, за городом наблюдению за редким явлением могут мешать деревья.

Специалист также заявил, что завтра в Екатеринбурге обещают пасмурную погоду - из-за облаков можно ничего не заметить.