Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

Режиссер и автор песен Алли Уиллис, которая сочинила главную композицию к комедийному сериалу «Друзья», 24 декабря умерла в США. Ей было 72 года, сообщает Variety. Причиной смерти стала остановка сердца.

Песня «I’ll Be There for You» («Я буду рядом с тобой») стала хитом после того, как «Друзья» вышли на экраны. Первоначально она длилась минуту, потом была перезаписана в обновленном варианте.