В «Современнике» уточнили состояние Волчек
По словам директора театра, состояние художественного руководителя остается без изменений.
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Самочувствие художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек по-прежнему остается без изменений.
«Состояние Галины Борисовны остается стабильным, она проходит лечение в больнице», - сообщил директор театра Игорь Попов РИА Новости.
Во вторник, 23 декабря, Волчек была госпитализирована в одну из московских клиник с легочным заболеванием.