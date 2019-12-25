Москвичи на спор скинули Gelandewagen с вертолета в Карелии: видео

Двое москвичей сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen 1995 года в Карелии. «Полет» был согласован с руководством аэропорта «Пески», был заключен договор. Пилот Игорь Стороженко и командир вертолета Валерий Васильев прикрепили машину тросами к Ми-8, подняли на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросили на землю. За 20-минутный полет автомобиля пришлось заплатить 250 тысяч рублей.

«Москвичи проделали все это из-за спора на крупный контракт. Такого в Карелии еще не было!» - пишет «Столица на Онего».

Машина, примерная стоимость которой оценивается в миллион рублей, разбилась в смятку и отправилась на металлолом.

Как объяснил хозяин Gelandewagen, блогер Игорь Мороз, он был разочарован покупкой, которую сделал два года назад, так как «дуло из дверей», поэтому решил избавиться от машины.