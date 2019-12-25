Как удалить из Сети «неудобные» фото: советы эксперта

Опубликованные в Сети материалы остаются там навсегда, так как кто-то все равно успеет их скопировать, заявил юрист и блогер Сергей Ланг.

Шанс изъять фотографию есть только в том случае, если кто-то ее опубликует после вашего удаления.

«Вы можете написать жалобу администрации социальной сети и прикрепить к ней вашу фотографию или скан паспорта, чтобы доказать, что вы - это вы» - уточняет эксперт.

На данный момент социальные сети достаточно быстро реагируют на обращения пользователей и быстро удаляют контент. Однако, иная ситуация складывается с сайтами знакомств и другими ресурсами.

В случае, если ситуация не может разрешиться добровольно, всегда можно обратиться в суд и потребовать удалить порочащую честь и достоинство информацию, добавил Ланг в эфире радио Sputnik.

Также эксперт порекомендовал на различного рода торжествах вести себя сдержанно, чтобы после не пришлось рещать различного рода проблемы, так как те или иные материалы могут сыграть злую шутку абсолютно с каждым и стать поводом для шантажа.