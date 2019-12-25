Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Как удалить из Сети «неудобные» фото: советы эксперта

Светлана Головина
12:40 25.12.2019
По мнению юриста, любая случайная фотография может стать компроматом.
Как удалить из Сети «неудобные» фото: советы эксперта
© Фото: cottonbro, Pexels

Опубликованные в Сети материалы остаются там навсегда, так как кто-то все равно успеет их скопировать, заявил юрист и блогер Сергей Ланг.

Шанс изъять фотографию есть только в том случае, если кто-то ее опубликует после вашего удаления.

«Вы можете написать жалобу администрации социальной сети и прикрепить к ней вашу фотографию или скан паспорта, чтобы доказать, что вы - это вы» - уточняет эксперт.

На данный момент социальные сети достаточно быстро реагируют на обращения пользователей и быстро удаляют контент. Однако, иная ситуация складывается с сайтами знакомств и другими ресурсами.

В случае, если ситуация не может разрешиться добровольно, всегда можно обратиться в суд и потребовать удалить порочащую честь и достоинство информацию, добавил Ланг в эфире радио Sputnik.

Также эксперт порекомендовал на различного рода торжествах вести себя сдержанно, чтобы после не пришлось рещать различного рода проблемы, так как те или иные материалы могут сыграть злую шутку абсолютно с каждым и стать поводом для шантажа.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2019, 21:11
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Дата25.12.2019, 02:30
«Все задачи выполнены»: Бувальцев подвел итоги боевой подготовки ВС РФ в 2019 году
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.12.2019, 13:06
Опубликованы кадры вывода новейшей АПЛ «Новосибирск» из эллинга
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:06 ОПК
Видео
Опубликованы кадры вывода новейшей АПЛ «Новосибирск» из эллинга
13:00 В стране и мире
В «Современнике» уточнили состояние Волчек
12:56 В стране и мире
Видео
Москвичи на спор скинули Gelandewagen с вертолета в Карелии: видео
12:49 Армия
Расчеты С-400 «Триумф» отразили авиаудар «противника» в Ростовской области
12:45 В стране и мире
«Автодор» проиндексирует стоимость проезда на платных трассах
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дозаправка МиГ-31БМ и Су-34 глазами пилота: кадры из кабины
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Видео
Москвичи на спор скинули Gelandewagen с вертолета в Карелии: видео
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.