«Автодор» проиндексирует стоимость проезда на платных трассах

До конца апреля следующего года будет проведена индексация стоимости проезда на платных дорогах, которые находятся под управлением государственной компании «Автодор».

«Госкомпания до конца апреля 2020 года в соответствии с программой деятельности обязана проиндексировать тарифы на уровень инфляции предыдущего года», - цитирует АГН «Москва» сотрудника пресс-службы компании.

В «Автодоре» отметили, что в январе следующего года компания не будет корректировать тарифы на проезд по участкам дорог, находящиеся под ее управлением.