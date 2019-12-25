Кот Мостик встретил пассажиров поезда «Таврия» в Крыму

В Instagram-аккаунте кота Мостика появилось видео встречи первого пассажирского поезда, который прошел по Крымскому мосту.

«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично», - говорится в комментарии к посту.

На видеозаписи запечатлены момент прохождения поезда через арку моста и мурлыкающий кот.

В понедельник Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом российский лидер лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после этого он дал команду к отправлению первого поезда в Крым с петербургского вокзала в Севастополь. Поезд прошел по мосту в ночь со вторника на среду, ближе к трем часам утра.