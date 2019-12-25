Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь

Пилот Дамир Юсупов, который аварийно посадил Airbus A321 в Подмосковье, рассказал о своей жизни после случившегося.

«Принесла ли эта ситуация счастье... Мне трудно оценить, но то, что жизнь стала сложнее, - это да. До этого все было беззаботным и радостным, легким», - рассказал Е1 летчик.

По его словам, сейчас он испытывает напряжение. Также из-за большого количества мероприятий у летчика не хватает времени на семью.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов был удостоен звания Героя России. Хотя сам он себя не считает героем.

«Когда приехали в Кремль на день Героев России, смотрим: такие выдающиеся люди стоят. Некоторые артиллерийский огонь на себя вызывали. А я на их фоне - взлетел, полторы минуты пролетел и на землю», - рассказывает он.

«Чудо в кукурузном поле», как его назвали СМИ, произошло 15 августа.

Из-за столкновения в воздухе со стаей чаек двигатели начали барахлить, и пилоты решили сажать самолет прямо в поле. Благодаря профессиональным действиям пилотов все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы после жесткой посадки.

Также удалось избежать возникновения пожара при полных баках.