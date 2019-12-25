Володин призвал Польшу извиниться за поддержку антисемитизма Гитлера

Власти Польши должны принести извинения за фактический сговор с фашисткой Германией в 1930-х годах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свою позицию он озвучил на встрече с руководством Федерального собрания РФ.

«Польша фактически в тот период времени солидаризировалась с фашистской Германией и считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера и планировала ему установить за это памятник», - заявил он.

Политик отметил, что на протяжении долгого времени власти Польши старались скрыть этот факт и перекладывали вину за содеянное на других. Володин полагает, что в этой ситуации будет «по крайней мере честно» извиниться.

Он пообещал, что Россия приложит максимум усилий, чтобы донести правду до Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, рассказал о дневниковой записи польского посла в Германии 1930-х годов. Российского лидера сильно задело то, как официальные представители Польши обсуждали «еврейский вопрос».