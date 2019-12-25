РЖД введет пункт с просьбой к пассажирам нижних мест

Обращение к пассажирам поездов дальнего следования нижних мест с просьбой разрешить едущим на верхних полках посидеть внизу в дневное время появится на электронных билетах с 2020 года.

В ролике РЖД показан пример ситуации с пассажиром верхнего места.

«Место для вашего багажа - сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке», - передает РИА Новости, ссылаясь на описание видео.

На втором варианте говорится о билете нижнего пассажира, где размещена надпись: «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке».

Также в компании добавили, что новые бланки будут максимально понятными и функциональными. Для удобства пассажиров более крупным шрифтом будут прописаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления.