В «КрасАвиа» рассказали о деталях жесткой посадки Ми-8 под Красноярском

В компании «КрасАвиа» прокомментировали жесткую посадку, произошедшую с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае.

«25 декабря борт компании "КрасАвиа", следовавший чартерным рейсом по направлению Байкит - ЦПС - Буровая - Байкит, совершил жесткую посадку в аэропорту Байкита, инцидент произошел при взлете воздушного судна», - рассказал пресс-секретарь авиакомпании Иван Пушенко.

В момент происшествия на борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. По данным «КрасАвиа», один пассажир и один член экипажа получили травмы. В региональном Минздраве, в свою очередь, заявили, что при инциденте пострадали шесть человек.

В авиакомпании уточнили, что в причинах жесткой посадки разбирается созданная комиссия.