Ушел из жизни выдающийся военачальник Махмут Гареев

В Москве ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, генерал армии в отставке Махмут Гареев.

Махмут Ахметович отдал Вооруженным силам 50 лет. Служба для него началась в сорок первом, когда он в 18 лет добровольцем ушел на фронт.

Гареев воевал подо Ржевом, дважды был ранен. Закончил войну на Дальнем Востоке. Позже командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.

В 1989 году он стал главным военным советником в Афганистане и сыграл важную роль в планировании операций правительственных войск Наджибулы.

Последняя должность - заместитель начальника Генштаба. Махмут Гареев был и крупнейшим военным теоретиком - на его счету более 200 научных трудов.