Ушел из жизни выдающийся военачальник Махмут Гареев
Советский и российский военачальник, генерал армии в отставке, доктор военных и исторических наук скончался на девяносто седьмом году жизни.
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В Москве ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, генерал армии в отставке Махмут Гареев.
Махмут Ахметович отдал Вооруженным силам 50 лет. Служба для него началась в сорок первом, когда он в 18 лет добровольцем ушел на фронт.
Гареев воевал подо Ржевом, дважды был ранен. Закончил войну на Дальнем Востоке. Позже командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.
В 1989 году он стал главным военным советником в Афганистане и сыграл важную роль в планировании операций правительственных войск Наджибулы.
Последняя должность - заместитель начальника Генштаба. Махмут Гареев был и крупнейшим военным теоретиком - на его счету более 200 научных трудов.