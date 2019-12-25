В Роструде рассказали об оплате работы в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил «Российской газете» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Он отметил, что различия имеются в зависимости от системы оплаты труда.
Количество нерабочих праздничных дней в календарном месяце не скажется на зарплате тех сотрудников, которые получают оклад.
Тем, кто работает по системе сдельной оплате труда, должно выплачиваться дополнительное вознаграждение, напомнил Шкловец.
«Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором», - добавил он.
Работающим сдельно выход на работу в праздники должен быть оплачен в двойном размере или предоставлен дополнительный выходной сотруднику, напомнили в Роструде.