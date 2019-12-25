СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ми-8 под Красноярском

В связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Красноярском крае, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса России)», - отмечается в публикации Следственного комитета.

По последней информации, в результате инцидента травмы средней тяжести получили шесть человек. При аварии никто не погиб.