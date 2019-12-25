Миллионы верующих отмечают Рождество по Григорианскому календарю

С 24 на 25 декабря, согласно Григорианскому календарю, наступил один из самых значимых для христианской культуры праздников - Рождество Христово. Его отмечают католики, протестанты и представителей ряда других конфессий.

Торжественную службу в Ватикане в соборе Святого Петра возглавил Папа Римский Франциск. Тысячи паломников и туристов из разных стран собрались в Вифлееме, в Храме Рождества Христова, где по преданию родился Иисус.

По давней традиции как внутри, так и снаружи храмов устанавливаются вертепы с яслями и фигурками Младенца Христа и Богоматери.

Неизменным атрибутом праздника считается установленное и наряженное в домах дерево ели. В традициях германских народов она считается символом жизни и плодородия. В символике Рождества ель трактуется как древо рая и вечной жизни, которую верующий обретает через Нового Адама - Иисуса Христа.

Также на Рождество принято дарить друг другу подарки. В основу этой традиции легло описанное в Евангелие событие: три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли дары - золото, ладан и смирну.