Настоящий «яд»: почему не стоит угощать питомца новогодними блюдами

Во время новогоднего застолья не стоит подкармливать домашних животных праздничными угощениями, так как некоторые из них являются настоящим «ядом», заявила ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

По ее словам, для многих питомцев подобные мероприятия сопровождаются «нелегким испытанием» как для нервной, так и пищеварительной системы.

«Даже для человека пищевая нагрузка в праздничные дни достаточно ощутима, а для животных, которые вообще не привыкли к жирным, острым, жареным продуктам, это может быть токсично и опасно», - сказала ветеринар в эфире радио Sputnik.

Она пояснила, что, к примеру, майонез, горчица и кетчуп могут серьезно ударить по печени и поджелудочной железе питомца. А вот различные сладости, к числу которых относится и виноград, «действуют на них как яд».

Для того, чтобы домашнее животное «не чувствовало себя обделенным», рекомендуется подготовить угощения с учетом его рациона.

«Когда вы готовите, отложите небольшое количество простой нежирной еды - например, отварного мяса или вареных яиц», - уточнила Сиротина.

На случай, если питомец все-таки смог что-то утащить с праздничного стола, следует иметь препараты-сорбенты, в числе которых активированный уголь.