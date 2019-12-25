Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Красноярском увеличилось до шести
Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае пострадали шесть человек. Об этом рассказала «Звезде» пресс-секретарь регионального Миниздрава Дина Володина.
«Шесть человек пострадавших: четыре обследуются, двое оперируются. У всех пострадавших состояние средней тяжести», - сообщила она.
В настоящее время на месте происшествия работают пять единиц техники и 15 спасателей.