Появились подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
По предварительной информации, пострадали три человека экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красноярские авиалинии» совершил жесткую посадку в Красноярском крае. В ГУ МЧС по региону сообщили, что предварительно пострадали три человека экипажа.
«На месте работают пять единиц техники, 15 человек. Из них от МЧС три человека, одна единица техники», - рассказала «Звезде» заместитель начальника пресс-службы главного управления МЧС по Красноярскому Краю Алексишина Алена.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» жестко приземлился в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края утром 25 декабря.