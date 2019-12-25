Встретили с оркестром: в Севастополь прибыл пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Для Крыма это настоящий праздник, он приветствует настоящим представлением: оркестр исполняет «Севастопольский вальс», под который синхронно танцуют на перроне встречающие, развеваются флаги, жители скандируют «Ура!».

Встретить первый поезд из Санкт-Петербурга пришло много крымчан. Платформа, наземный переход, лестница - все забито людьми. Многие из них снимают происходящее на телефон, чтобы сохранить в памяти этот торжественный день.

Поезд Санкт-Петербург - Севастополь был в пути 43 часа 25 минут. Он преодолел 2 741 км, проехав девять областей, край, республику и три города федерального значения. А главное, первым пересек Крымский мост.