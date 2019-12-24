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Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко объяснил уникальность конкурса «Новая Звезда»

Наталья Вальханская
23:58 24.12.2019
Матвиенко также рассказал об успехах своих подопечных Анастасии Голубевой и KITJAH, которые в финале «Новой Звезды-2019» получили в подарок обучение в музыкальной академии «М.А.М.А.».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Новая Звезда» осталась единственным всероссийским музыкальным проектом, на котором начинающие исполнители могу проявить себя. Об этом заявил российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко в разговоре со «Звездой».

«"Новая Звезда" - это единственный проект, который остался теперь из музыкальных такого глобального масштаба страны. Поэтому я очень рад, что и Минобороны и руководство канала это поддерживают. Это действительно очень достойное шоу», - сказал он.

В финале проекта «Новая Звезда-2019» Игорь Матвиенко подарил  обучение в своей музыкальной академии «М.А.М.А.» двум участникам конкурса. Представительница Тульской области  Анастасия Голубева уже закончила курс по поп-вокалу, а исполнительно KITJAH из Республики Саха (Якутия) начал обучение на музыкального продюсера.

«Настя Голубева уже закончила у нас обучение, а KITJAH сейчас поступил, и как мне рассказывают педагоги, он абсолютно уникален и талантлив. Но это я еще понял на самом шоу, то, что в нем сочетается его национальная мелодика с ощущением современности», - отметил Матвиенко.

«Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят лучших вокалистов.

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