Из Москвы в Крым отправился первый поезд

Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала.

Состав проедет по мосту через Керченский пролив и остановится в Симферополе. В общей сложности поезд пройдет путь длиной более двух тысяч километров за 33 часа.

Всего было куплено около тысячи билетов.

Ранее из Санкт-Петербурга в Севастополь стартовал пассажирский поезд «Таврия». Известно, что пассажирам первых поездов подарят карту гостя Крыма и Севастополя на посещение наиболее популярных туристических точек.