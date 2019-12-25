Финалист «Новой Звезды - 2019» рассказал, как изменилась его жизнь после проекта

Представитель Якутии Арчылаан Субудай, выступающий под псевдонимом KITJAH, в финале Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2019» был награжден продюсером и композитором Игорем Матвиенко. В качестве приза исполнитель получил обучение в музыкальной академии «М.А.М.А.».

По словам KITJAH, участие в конкурсе стало для него толчком к развитию.

«Я сейчас больше работать стал, не то, что раньше. Сейчас учусь, это я выиграл приз в конкурсе, это тоже для меня шанс большой. Я учусь в академии «М.А.М.А.», это единственная академия, которая основана на музыке. Раньше меня выгоняли с учебы, потому что мне там не нравилось, а сейчас я могу часами сидеть и слушать лекции», - поделился со «Звездой» KITJAH.

Игорь Матвиенко по итогам проекта «Новая Звезда-2019» отметил двух конкурсантов и подарил им обучение в своей музыкальной академии «М.А.М.А.». Лучшими, по мнению продюсера, стали представительница Тульской области Анастасия Голубева, которая уже закончила курс по поп-вокалу, а также KITJAH из Республики Саха (Якутия).

А уже 31 декабря состоится выступление участников нового сезона конкурса «Новая Звезда». Артисты исполнят как известные хиты, так и новые песни, написанные специально для концерта.