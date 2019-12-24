Помощница Волчек подтвердила информацию о болезни актрисы

В СМИ появилась информация о тяжелом состоянии художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Она госпитализирована в одну из столичных клиник, находится в реанимации и впала в кому.



Ее помощница Розанна не смогла рассказать о состоянии режиссера, так как ей не удалось переговорить с врачами, сообщает «360».

«У меня нет никакой информации, кроме того, что она болеет. Я ни с кем из врачей не разговаривала», - передает ее слова издание.

Волчек с вечера 23 декабря находится в одной из клиник в Москве, сообщают СМИ. 86-летняя артистка якобы жаловалась на боли в груди и проблемы с сердцем.

Галина Волчек снималась во многих фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон». Главным режиссером московского театра «Современник» она стала в 1972 году, а его художественным руководителем – в 1989.