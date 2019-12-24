В трех российских регионах зафиксирована вспышка кори

Вспышка кори была зафиксирована на территории Якутии, Тюменской и Оренбургской областей. По данным специалистов, это спровоцировано отсутствием прививок.

Опасный для жизни человека вирус, который зачастую дает тяжелые осложнения, подхватили уже десятки человек. Причем врачи отмечают, что есть несколько случаев «семейных очагов», когда одновременно заболевают и дети, и родители.

Специалисты напоминают, что корь - это очень заразное заболевание, и без прививки человек заражается практически сразу после контакта с вирусом.

На данный момент все пациенты с подтвержденными случаями заболевания находятся на лечении в инфекционных больницах.

Роспотребнадзор срочно закупает дополнительные 15 тысяч вакцин.