Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае

Основными причинами крушения Т-50 под Комсомольском-на-Амуре являются неисправность и ошибка пилотирования, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время эксперты разыскивают черные ящики самолета для установления точной причины произошедшего.

Истребитель пятого поколения Т-50 разбился в 111 км от аэродрома базирования. В ОАК уточнили, что пилот остался жив, успев катапультироваться.

Отмечается, что истребитель не состоял на вооружении Воздушно-космических сил РФ, а принадлежит заводу-изготовителю.

Т-50 является истребителем пятого поколения, который был разработан в опытно-конструкторском бюро «Сухой». Истребитель способен успешно поражать воздушные, наземные, морские, малоразмерные и подвижные цели в любых погодных условиях.