В ОАК подтвердили крушение Т-50 под Комсомольском-на-Амуре
Инцидент произошел во время испытательного полета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов,ТРК "Звезда"
Истребитель пятого поколения Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре. Эту информацию «Звезде» подтвердил представитель Объединенной авиастроительной корпорации Станислав Зуев.
Инцидент произошел во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования. Летчик успешно катапультировался, он остался жив.
«Система катапультирования сработала штатно, летчик остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет», - сообщил Зуев.
Разбившийся истребитель Т-50 - не военный и принадлежит заводу-изготовителю.