Маршрут из Москвы и Петербурга в Крым станет круглогодичным

Генеральный директор компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов сообщил, что железнодорожные составы, следующие по направлениям в Симферополь и Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, будут курсировать вне зависимости от спроса как в летний, так и зимний период.

В компании заранее были просчитаны все нюансы, касающиеся роста и снижения спроса на билеты в течение года. Так, компания делает ставку на новогодние праздники и курортный сезон, пояснил Ганов ТАСС.

По его словам, к маю 2020 года помимо двух базовых маршрутов могут ввести еще восемь временных, летних.

Также «Гранд сервис экспресс» планирует запустить программу лояльности для пассажиров, а также увеличение количества составов по базовым маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Накануне стало известно, что к маю 2020 года в Крым будут курсировать поезда и из других регионов России, среди которых рассматриваются Мурманск, Екатеринбург и Кисловодск.