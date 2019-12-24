СМИ: Галина Волчек в реанимации и впала в кому

Худрук «Современника» Галина Волчек накануне вечером, 23 декабря, была госпитализирована в одну из клиник Москвы после жалоб врачам на проблемы с сердцем, сообщает 112.

Как утверждает паблик, режиссера поместили в реанимацию, Волчек впала в кому.

Официально информацию о тяжелом состоянии худрука «Современника» в театре не подтвердили.