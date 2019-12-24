Леру Кудрявцеву прооперировали из-за разрыва грудного импланта

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву срочно госпитализировали. 48-летней актрисе провели операцию по удалению лопнувшего импланта из груди.

«В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», - поделилась Кудрявцева со своими подписчиками в Instagram.

Также она написала, что порванный левый имплант протекает уже пять лет, их она поставила 15 лет назад в одной из клиник Петербурга. По ее словам, организация давала пожизненную гарантию, а врач разрешил «давить танком».

Сама Кудрявцева назвала себя «подопытным кроликом», объяснив, что в то время таких операций в России еще не проводилось. А проблема была обнаружена недавно, в ходе очередной проверки у врачей, которых девушка посещает регулярно.

© leratv, Instagram

Своим рассказом о произошедшем телеведущая хотела «уберечь девушек от установки имплантов» и призвала не делать пластические операции на груди.

Сейчас она находится в больнице и делится фотографиями и видео из больничной палаты.