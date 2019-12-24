История любви: как легендарная «семерка» «Санкт-Петербург - Севастополь» связала две судьбы

Первый пассажирский поезд в Крым Санкт-Петербург - Севастополь уже отправился с Московского вокзала. 25 декабря ночью он пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту.

В числе первых пассажиров, кто едет по возрожденному маршруту на полуостров - Людмила и Юрий Песочниковы. Им непривычно оказаться в этой роли, ведь супруги несколько лет работали на поезде № 7/8 сообщением Санкт-Петербург - Севастополь. Она - проводник, он - начальник легендарной «семерки».

Сидя в купе вагона, они показывают фотографии и вспоминают свою первую встречу, за окном мелькают пейзажи, а перед глазами проносится вся жизнь.

«Сначала мы дружили, потом встречались, соединились, сейчас 38 лет вместе», - рассказывают супруги.

Людмила трудилась на железной дороге более 30 лет: сначала в вагоне-ресторане, потом проводником. Юрий прошел путь от слесаря по ремонту вагонов и локомотивов до начальника поезда. Людмила и Юрий выходили в рейсы на разных составах в разные города страны. Несколько лет работали вместе на поезде №7 Санкт-Петербург - Севастополь, который теперь возобновил свою работу благодаря прямому сообщению с полуостровом.

«Больше 35 лет мне пришлось ездить по направлению Санкт-Петербург - Севастополь. Чудесный маршрут, люди, пассажиры. Поезд ходил всегда битком, начиная с апреля по ноябрь, мест не было свободных», - вспоминает Юрий.

Сейчас Песочниковы воспитывают сына. И, как пассажиры первого поезда в Крым, выразили благодарность тем, «кто строил, кто заранее продумывал» проект, который для них много значит.