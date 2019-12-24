«Рой землетрясений» зафиксирован на Камчатке

В районе восточного побережья Камчатки специалистами была зафиксирована серия землетрясений магнитудой от 3,5 до 5,4.

«Это целый рой землетрясений, из которого можно выделить шесть наиболее сильных сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 5,4», - передает РИА Новости, ссылаясь на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 5,5 произошло рано утром 24 декабря, эпицентр которого находился в 66 км от Усть-Камчатска на глубине 52 км.

Остальные толчки были зафиксированы там же в течение нескольких часов.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступало.