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«Рой землетрясений» зафиксирован на Камчатке

Светлана Головина
07:20 24.12.2019
У восточного побережья полуострова за несколько часов сейсмологи констатировали серию землетрясений магнитудой до 5,4.
«Рой землетрясений» зафиксирован на Камчатке
© Фото: Sergey Frolov Danita Delimont Globallookpress

В районе восточного побережья Камчатки специалистами была зафиксирована серия землетрясений магнитудой от 3,5 до 5,4.

«Это целый рой землетрясений, из которого можно выделить шесть наиболее сильных сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 5,4», - передает РИА Новости, ссылаясь на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 5,5 произошло рано утром 24 декабря, эпицентр которого находился в 66 км от Усть-Камчатска на глубине 52 км.

Остальные толчки были зафиксированы там же в течение нескольких часов.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступало.

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