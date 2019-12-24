Алкоголь подорожал в России перед Новым годом

В преддверии Нового года Росстат рассказал о динамике цен на спиртные напитки. По данным за ноябрь 2019 года средняя стоимость игристого вина поднялась на 4,33% и составила 346,8 рубля за литр, что значительно превышает показатели прошлого года.

Стоимость столового вина, крепость которого не превышает 14%, увеличилась на 4,29% - до 415,2 рубля за литр. А вот крепленое вино, крепостью до 20%, можно приобрести до 566,60 рубля за литр.

Литр водки подорожал примерно на 2% и составил 615,7 рубля. Однако коньяк подешевел до 1 276,2 рубля за литр - минус 0,24%, отмечает ТАСС.

Пенные напитки отечественного производителя поднялись в цене на 1,68% - около 114 рублей за литр, а продукция зарубежных марок, стала дешевле на 2,34% - до 205,6 рубля.