Пассажиры «Таврии»: актер Алексей Огурцов рассказал, почему едет в Крым в плацкарте

Одним из пассажиров поезда «Таврия», который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Крым, стал популярный российский актер Алексей Огурцов. О своих эмоциях и важности этого события он рассказал корреспонденту «Звезды».

Актер отметил, что для него стать пассажиром первого поезда, который открывает железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, было очень важно и почетно.

«Долг и честь оказаться в первом поезде, который пройдет по Крымскому мосту», - заявил Огурцов.

Пять лет назад он был в числе тех, кто готовил референдум в Крыму, а сейчас ежегодно приезжает туда на отдых.

Для знаковой поездки актер остановил свой выбор на обычном плацкартном вагоне, так как считает, что «купейный вагон - это скворечник, где нет возможности общаться».

«Плацкарт - это живое общение, где буквально через 2-3 часа все становятся единой семьей, где можно делиться своими впечатлениями, историями - это дорогого стоит», - отметил Огурцов.

Первый поезд прибудет в Крым 25 декабря.