Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

Также Гутерреш упомянул и о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданское население покидает север страны. За последнюю неделю под угрозой военного обострения находились 30 тысяч сирийцев, сказал Дюжаррик

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