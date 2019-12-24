Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен масштабами военной операции на северо-западе Сирии.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий», - сказал представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По его словам, генсек озабочен масштабами военной операции – за последнюю неделю погибли десятки человек.
Также Гутерреш упомянул и о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданское население покидает север страны. За последнюю неделю под угрозой военного обострения находились 30 тысяч сирийцев, сказал Дюжаррик
«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения», - отметил официальный представитель генсека.