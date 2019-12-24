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Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

Ирина Егорова
06:26 24.12.2019
Он обеспокоен сообщениями о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданские лица покидают север страны.
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
© Фото: zhengsiyuan Xinhua Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен масштабами военной операции на северо-западе Сирии.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий», - сказал представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек озабочен масштабами военной операции – за последнюю неделю погибли десятки человек.

Также Гутерреш упомянул и о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданское население покидает север страны. За последнюю неделю под угрозой военного обострения находились 30 тысяч сирийцев, сказал Дюжаррик

«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения», - отметил официальный представитель генсека.

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