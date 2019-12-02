В Забайкалье объявлен траур по погибшим в трагедии с автобусом
В ДТП погибли 19 человек, среди которых 2 ребенка; в лечебные учреждения поступили 15 пострадавших, в Сретенскую ЦРБ обратились трое пострадавших.
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В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом.
«По официальным данным погибли 19 человек, среди которых 2 ребенка. На месте ДТП работают 24 единицы техники, 118 человек. 2 декабря 2019 года на территории муниципального района “Сретенский район” объявлено днем траура», - говорится в сообщении на сайте района.
Напомним, автобус, следовавший в Сретенск из Читы, упал с моста в реку 1 декабря. По факту страшной аварии возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Из-за этого он вывернул в сторону и упал на бок.